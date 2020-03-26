Из Польши эвакуировали 20% украинских заробитчан: местный бизнес просит у правительства помощи

Представители строительной промышленности Польши обратились к парламенту страны. Просят расширить им пакет экономической помощи. Ведь из-за распространения коронавируса из страны уехали примерно 20% украинских заробитчан.

В строительной отрасли Польши работают примерно 400 тысяч человек, а это 8% ВВП страны. Такие данные приводит Bloomberg.

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Из-за эпидемии коронавируса из Польши выехал каждый пятый украинский гастарбайтер. В то же время польские работники, находящиеся в трудовой миграции в других странах, не могут вернуться назад.

Серьезная отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли,

– написали строители в письме к правительству.

Они просят ввести послабления для работников-строителей. В частности, продлить им срок пребывания в Польше, а также отменить штрафы и уплату налогов.

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