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      Из Польши эвакуировали 20% украинских заробитчан: местный бизнес просит у правительства помощи

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      Представители строительной промышленности Польши обратились к парламенту страны. Просят расширить им пакет экономической помощи. Ведь из-за распространения коронавируса из страны уехали примерно 20% украинских заробитчан.

      В строительной отрасли Польши работают примерно 400 тысяч человек, а это 8% ВВП страны. Такие данные приводит Bloomberg.

      Обратите внимание Сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран

      Из-за эпидемии коронавируса из Польши выехал каждый пятый украинский гастарбайтер. В то же время польские работники, находящиеся в трудовой миграции в других странах, не могут вернуться назад.

      Серьезная отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли,
      – написали строители в письме к правительству.

      Они просят ввести послабления для работников-строителей. В частности, продлить им срок пребывания в Польше, а также отменить штрафы и уплату налогов.

      Что известно об украинских заробитчанах в Польше

      • Точное количество украинских трудовых мигрантов в стране назвать трудно. В Польше говорят, что их от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным, во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.
      • Значительная часть украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысячи – украинцы.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Бизнес Новости Польши Строительство Заробитчане
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