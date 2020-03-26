Из Польши эвакуировали 20% украинских заробитчан: местный бизнес просит у правительства помощи
Представители строительной промышленности Польши обратились к парламенту страны. Просят расширить им пакет экономической помощи. Ведь из-за распространения коронавируса из страны уехали примерно 20% украинских заробитчан.
В строительной отрасли Польши работают примерно 400 тысяч человек, а это 8% ВВП страны. Такие данные приводит Bloomberg.
Обратите внимание Сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран
Из-за эпидемии коронавируса из Польши выехал каждый пятый украинский гастарбайтер. В то же время польские работники, находящиеся в трудовой миграции в других странах, не могут вернуться назад.
Серьезная отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли,
– написали строители в письме к правительству.
Они просят ввести послабления для работников-строителей. В частности, продлить им срок пребывания в Польше, а также отменить штрафы и уплату налогов.
Что известно об украинских заробитчанах в Польше
- Точное количество украинских трудовых мигрантов в стране назвать трудно. В Польше говорят, что их от 800 тысяч до 1 миллиона. По другим данным, во время сезонных работ количество работников достигает 2 миллионов.
- Значительная часть украинцев работает нелегально. В частности, в 2019 во время проверок в Польше обнаружили 15 тысяч нелегальных работников, из которых 13,3 тысячи – украинцы.