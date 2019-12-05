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      Из России в ЕС пытались вывезти рекордную партию сигарет: фото

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      Пограничники остановили контрабанду сигарет из России / Фейсбук Госпогранслужбы

      Украинские пограничники остановили рекордную контрабанду сигарет из России в Румынию. Минимальная стоимость изъятых сигарет составляет примерно 6 миллионов гривен.

      Обнаружили контрабандистов на территории Черновицкой области, они пытались попасть в Румынию, сообщили в фейсбуке Черновицкого пограничного отряда.

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      Табак контрабандисты пытались доставить в Евросоюз, скрыв в середине рулонов  технической бумаги,
      – заявили пограничники.

      контрабанда сигарети росія єс
      Сигареты были в середине рулонов / Фейсбук Госпогранслужбы

      Сотрудники пограничной службы решили осмотреть грузовик с чешской регистрацией подробнее. В середине одного из рулонов нашли 370 блоков сигарет марки NZ. Табак различных марок и производителей достали из 60 рулонов. А их в прицепе было 63. Всего изъяли почти 200 тысяч пачек сигарет. Их точная стоимость пока неизвестна, но по предварительным подсчетам, это минимум 6 миллионов гривен.

      сигарети росія контрабанда
      Украинские пограничники изъяли 200 тыс. пачек сигарет / Фейсбук Госпогранслужбы

      По документам грузовик направлялся из России в Румынию. За рулем был украинец, в отношении него составили административный протокол, а контрабандные сигареты изъяли.

      контрабанда сигарети росія єс
      Из России в ЕС везли сигареты марки NZ / Фейсбук Госпогранслужбы

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Румыния Новости России Евросоюз Госпогранслужба Новости Черновцов Контрабанда
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