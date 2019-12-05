Из России в ЕС пытались вывезти рекордную партию сигарет: фото
Украинские пограничники остановили рекордную контрабанду сигарет из России в Румынию. Минимальная стоимость изъятых сигарет составляет примерно 6 миллионов гривен.
Обнаружили контрабандистов на территории Черновицкой области, они пытались попасть в Румынию, сообщили в фейсбуке Черновицкого пограничного отряда.
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Табак контрабандисты пытались доставить в Евросоюз, скрыв в середине рулонов технической бумаги,
– заявили пограничники.
Сигареты были в середине рулонов / Фейсбук Госпогранслужбы
Сотрудники пограничной службы решили осмотреть грузовик с чешской регистрацией подробнее. В середине одного из рулонов нашли 370 блоков сигарет марки NZ. Табак различных марок и производителей достали из 60 рулонов. А их в прицепе было 63. Всего изъяли почти 200 тысяч пачек сигарет. Их точная стоимость пока неизвестна, но по предварительным подсчетам, это минимум 6 миллионов гривен.
Украинские пограничники изъяли 200 тыс. пачек сигарет / Фейсбук Госпогранслужбы
По документам грузовик направлялся из России в Румынию. За рулем был украинец, в отношении него составили административный протокол, а контрабандные сигареты изъяли.
Из России в ЕС везли сигареты марки NZ / Фейсбук Госпогранслужбы