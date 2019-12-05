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      З Росії в ЄС намагалися вивезти рекордну партію сигарет: фото

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      Прикордонники зупинили контрабанду сигарет з Росії / Фейсбук Держприкордонслужби

      Українські прикордонники зупинили рекордну контрабанду сигарет з Росії в Румунію. Мінімальна вартість вилучених цигарок становить приблизно 6 мільйонів гривень.

      Виявили котрабандистів на території Чернівецької області, вони намагалися потрапити в Румунію, повідомили в фейсбуці Чернівецького прикордонного загону.

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      Тютюн контрабандисти намагалися доправити до Євросоюзу, приховавши у середині рулонів технічного паперу,
      – заявили прикордонники.

      контрабанда сигарети росія єс
      Сигарети були у середині рулонів / Фейсбук Держприкордонслужби

      Працівники прикордонної служби вирішили оглянути вантажівку з чеською реєстрацією детальніше. У середині одного із рулонів знайшли 370 блоків сигарет марки NZ. Тютюн різних марок та виробників дістали із 60 рулонів. А їх у причепі було 63. Загалом вилучили майже 200 тисяч пачок сигарет. Їхня точна вартість поки невідома, але за попередніми підрахунками, це щонайменше 6 мільйонів гривень.

      сигарети росія контрабанда
      Українські прикордонники вилучили 200 тис. пачок сигарет / Фейсбук Держприкордонслужби

      За документами вантажівка прямувала з Росії до Румунії. За кермом був українець, щодо нього склали адміністративний протокол, а контрабандні цигарки вилучили.

      контрабанда сигарети росія єс
      З Росії в ЄС везли цигарки марки NZ / Фейсбук Держприкордонслужби

       

      Пожежа в коледжі Одеси: загинула 17-річна студентка
      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Контрабанда Новини Чернівців Держприкордонслужба Євросоюз Новини Росії Румунія
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