З Росії в ЄС намагалися вивезти рекордну партію сигарет: фото

Українські прикордонники зупинили рекордну контрабанду сигарет з Росії в Румунію. Мінімальна вартість вилучених цигарок становить приблизно 6 мільйонів гривень.

Виявили котрабандистів на території Чернівецької області, вони намагалися потрапити в Румунію, повідомили в фейсбуці Чернівецького прикордонного загону.

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Тютюн контрабандисти намагалися доправити до Євросоюзу, приховавши у середині рулонів технічного паперу,

– заявили прикордонники.



Сигарети були у середині рулонів / Фейсбук Держприкордонслужби

Працівники прикордонної служби вирішили оглянути вантажівку з чеською реєстрацією детальніше. У середині одного із рулонів знайшли 370 блоків сигарет марки NZ. Тютюн різних марок та виробників дістали із 60 рулонів. А їх у причепі було 63. Загалом вилучили майже 200 тисяч пачок сигарет. Їхня точна вартість поки невідома, але за попередніми підрахунками, це щонайменше 6 мільйонів гривень.



Українські прикордонники вилучили 200 тис. пачок сигарет / Фейсбук Держприкордонслужби

За документами вантажівка прямувала з Росії до Румунії. За кермом був українець, щодо нього склали адміністративний протокол, а контрабандні цигарки вилучили.



З Росії в ЄС везли цигарки марки NZ / Фейсбук Держприкордонслужби