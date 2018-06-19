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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из СБУ уволили советника Грицака, – СМИ

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Тандита уволили с должности советника главы СБУ
Тандита уволили с должности советника главы СБУ / Asn.in.ua

Служба безопасности Украины уволила советника главы ведомства Василия Грицака Юрия Тандита. Он был уволен с должности приказом, который был подписан недавно.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, Тандит подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

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Собеседник издания обратил внимание на то, что накануне Тандит был замечен на форуме лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко "Новый курс Украины". Кроме того, Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой".

 

Теги: Новости Украины Новости политики Василий Грицак СБУ
Источник: 24 Канал
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