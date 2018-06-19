Из СБУ уволили советника Грицака, – СМИ

Служба безопасности Украины уволила советника главы ведомства Василия Грицака Юрия Тандита. Он был уволен с должности приказом, который был подписан недавно.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, Тандит подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

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Собеседник издания обратил внимание на то, что накануне Тандит был замечен на форуме лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко "Новый курс Украины". Кроме того, Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой".