З СБУ звільнили радника Грицака, – ЗМІ

Служба безпеки України звільнила радника очільника відомства Василя Грицака Юрія Тандіта. Він був звільнений з посади наказом, який було підписано нещодавно.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на інформоване джерело.

За інформацією джерела, Тандіт подав заяву про звільнення, яку було задоволено.

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Співрозмовник видання звернув увагу на те, що напередодні Тандіт був помічений на форумі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко "Новий курс України". Крім того, Тандіт планує вести свою програму на телеканалі "Прямий".