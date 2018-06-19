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Телеканал новин 24 Новини Новини України

З СБУ звільнили радника Грицака, – ЗМІ

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Тандіта звільнили з посади радника голови СБУ
Тандіта звільнили з посади радника голови СБУ / Asn.in.ua

Служба безпеки України звільнила радника очільника відомства Василя Грицака Юрія Тандіта. Він був звільнений з посади наказом, який було підписано нещодавно.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на інформоване джерело.

За інформацією джерела, Тандіт подав заяву про звільнення, яку було задоволено.

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Співрозмовник видання звернув увагу на те, що напередодні Тандіт був помічений на форумі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко "Новий курс України". Крім того, Тандіт планує вести свою програму на телеканалі "Прямий".

 

Теги: Новини України Новини політики СБУ Василь Грицак
Джерело: 24 Канал
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