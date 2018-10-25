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      Из школы Севастополя экстренно эвакуировали всех детей из-за подозрительной находки

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      Из школы Севастополя эвакуировали всех детей из-за подозрительной находки
      Из школы Севастополя эвакуировали всех детей из-за подозрительной находки / Primechaniya.ru

      В четверг, 25 октября, в оккупированном Севастополе из школы №15 эвакуировали всех учащихся из-за неизвестной находки. Так, на территории учебного заведения обнаружили 2 металлические банки с проводами, обмотанные скотчем.

      Об этом сообщает "Примечания".

      Отмечается, что после массового убийства в керченском колледже, в учеников и учителей возникло предположение, что находка является взрывным устройством.

      Читайте также: Почему массовый расстрел в Керчи был выгоднім кому-то в России

      Сейчас в 15-й школе эвакуировали детей. У меня старший сын учится в 7-в классе. Он говорил, что они услышали шум в коридоре и кто-то крикнул: "Выходить". Учитель не поверил,
      – рассказала мать одного из школьников.

      "Потом, когда шум нарастал, они вышли в коридор. Одна учительница стала и закрыла пожарный выход, отказалась его открывать. Почему она это сделала – не знаю. Сын говорит, что все скопились в одном месте, но давки не было", – добавила женщина.

      Отметим, что со временем инцидент прокомментировали в так называемом МЧС России по Севастополю. Там пояснили, что угрозы жизни детей и населению нет. Информация о минировании "не соответствует действительности".

      "Никто из детей не пострадал. Там был просто мусорный пакет", – добавили в ведомстве оккупантов.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      Теги: Новости Крыма Новости Украины Образование Чрезвычайное происшествие Дети и несовершеннолетние Новости Севастополя
      Источник: 24 Канал
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