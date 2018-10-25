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      Зі школи Севастополя екстрено евакуювали всіх дітей через підозрілу знахідку

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      Зі школи Севастополя евакуювали всіх дітей через підозрілу знахідку
      Зі школи Севастополя евакуювали всіх дітей через підозрілу знахідку / Primechaniya.ru

      У четвер, 25 жовтня, в окупованому Севастополі зі школи №15 евакуювали всіх учнів через невідому знахідку. Так, на території навчального закладу виявили 2 металеві банки з проводами, обмотані скотчем.

      Про це повідомляє "Примечания".

      Зазначається, що після масового вбивства у керченському коледжі, в учнів і вчителів виникло припущення, що знахідка є вибуховим пристроєм.

      Читайте також: Чому масовий розстріл у Керчі був вигідним комусь у Росії

      Зараз у 15-й школі евакуювали дітей. У мене старший син навчається в 7-у класі. Він говорив, що вони почули шум у коридорі і хтось гукнув: "Виходити". Учитель не повірив,
      – розповіла матір одного зі школярів.

      "Потім, коли шум наростав, вони вийшли в коридор. Одна вчителька стала і закрила пожежний вихід, відмовилася його відкривати. Чому вона це зробила – не знаю. Син каже, що всі скупчилися в одному місці, але тисняви не було", – додала жінка.

      Зазначимо, що згодом інцидент прокоментували у так званому МНС Росії по Севастополю. Там пояснили, що загрози життю дітей та населення немає. Інформація про мінування "не відповідає дійсності".

      "Ніхто з дітей не постраждав. Там був просто сміттєвий пакет", – додали у відомстві окупантів.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      Теги: Новини України Новини Криму Діти і неповнолітні Надзвичайні ситуації Освіта Новини Севастополя
      Джерело: 24 Канал
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