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      Из Уханя разрешили выезжать после 2 месяцев закрытия

      - Читати новину українською
      Из Уханя разрешили выезжать после 2 месяцев закрытия / Getty Images

      В китайском Ухане восстанавливают работу общественного транспорта и позволяют выезжать за пределы города. Ухань больше 2 месяцев был закрыт на карантин из-за коронавируса.

      Впервые выехать из Уханя смогут те, кто имеет код "зеленый" в приложении для мониторинга здоровья, то есть не имеют заболевания, сообщает BBC.

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      Также в Ухане с 8 апреля возобновляет работу общественный транспорт. Человека пропустят в транспорт, если он покажет QR-код для подтверждения своего состояния здоровья.

      На 8 апреля запланированы 200 авиарейсов, которые вывезут из города около 10 тысяч человек.

      Ранее в Ухане уже возобновили работу метро, железной дороги и разрешили движение авто.

      Кроме того, позволят вернуться к работе людям, которые изготавливают медицинские и другие товары для повседневной жизни. Также позволят возобновить работы в отраслях, которые влияют на национальную и международную цепочки поставки.

      В то же время останутся закрытыми школы и будут действовать некоторые транспортные ограничения.

      Заметим, что по состоянию на утро 8 апреля в Китае зафиксированы 81 тысяча 802 больных коронавирусом. В целом по стране 77 тысяч 279 больных выздоровели и 3 тысячи 333 умерли.

      Что известно о закрытии Уханя? Ухань, в котором живут 11 миллионов человек, закрыли на карантин 23 января. Так как именно в Ухане впервые зафиксировали вспышку коронавируса. В городе прекратили работу вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные заведения.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Транспорт Китай
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