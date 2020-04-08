З Уханя дозволили виїжджати після 2 місяців закриття

У китайському Ухані відновлюють роботу громадського транспорту та дозволяють виїжджати за межі міста. Ухань понад 2 місяці був закритий на карантин через коронавірус.

Вперше виїхати з Уханя зможуть ті, хто має код "зелений" у додатку для моніторингу здоров'я, тобто не мають захворювання, повідомляє BBC.

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Також в Ухані з 8 квітня відновлює роботу громадський транспорт. Людину пропустять у транспорт, якщо вона покаже QR-код для підтвердження свого стану здоров'я.

На 8 квітня заплановано 200 авіарейсів, які вивезуть з міста близько 10 тисяч людей.

Раніше в Ухані вже відновили роботу метро, залізниці та дозволили рух авто.

Окрім того, дозволять повернутися до роботи людям, які виготовляють медичні та інші товари для повсякденного життя. Також дозволять відновити роботи в галузях, що впливають на національний та міжнародний ланцюги постачання.

Водночас зачиненими залишаться школи і діятимуть деякі транспортні обмеження.

Зауважимо, що станом на ранок 8 квітня у Китаї зафіксована 81 тисяча 802 хворих на коронавірус. Загалом у країні 77 тисяч 279 хворих одужали та 3 тисячі 333 померли.

Що відомо про закриття Уханя? Ухань, в якому живуть 11 мільйонів людей, закрили на карантин 23 січня. Адже саме в Ухані вперше зафіксували спалах коронавірусу. У місті припинили роботу вокзали, аеропорт, громадський транспорт та громадські заклади.



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