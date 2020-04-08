09:25
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      З Уханя дозволили виїжджати після 2 місяців закриття

      - Читать новость на русском
      З Уханя дозволили виїжджати після 2 місяців закриття / Getty Images

      У китайському Ухані відновлюють роботу громадського транспорту та дозволяють виїжджати за межі міста. Ухань понад 2 місяці був закритий на карантин через коронавірус.

      Вперше виїхати з Уханя зможуть ті, хто має код "зелений" у додатку для моніторингу здоров'я, тобто не мають захворювання, повідомляє BBC.

      Оце так Життя після пандемії: в Ухані побудують великий бізнес-квартал – візуалізація проєкту

      Також в Ухані з 8 квітня відновлює роботу громадський транспорт. Людину пропустять у транспорт, якщо вона покаже QR-код для підтвердження свого стану здоров'я.

      На 8 квітня заплановано 200 авіарейсів, які вивезуть з міста близько 10 тисяч людей.

      Раніше в Ухані вже відновили роботу метро, залізниці та дозволили рух авто.

      Окрім того, дозволять повернутися до роботи людям, які виготовляють медичні та інші товари для повсякденного життя. Також дозволять відновити роботи в галузях, що впливають на національний та міжнародний ланцюги постачання.

      Водночас зачиненими залишаться школи і діятимуть деякі транспортні обмеження.

      Зауважимо, що станом на ранок 8 квітня у Китаї зафіксована 81 тисяча 802 хворих на коронавірус. Загалом у країні 77 тисяч 279 хворих одужали та 3 тисячі 333 померли.

      Що відомо про закриття Уханя? Ухань, в якому живуть 11 мільйонів людей, закрили на карантин 23 січня. Адже саме в Ухані вперше зафіксували спалах коронавірусу. У місті припинили роботу вокзали, аеропорт, громадський транспорт та громадські заклади.

      карантин чому треба бути вдома правила
      Причини залишатися вдома під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Транспорт Китай
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:10 Смерть в українському футболі через коронавірус, звинувачення Росії: новини спорту 7 квітня
      Інші види спорту 2676
      сьогодні , 06:25 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
      Новини України 18858
      сьогодні , 06:50 Карантин 2020: що заборонили вивозити з України і чому
      Новини економіки 2245
      сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
      Новини України 22161
      сьогодні , 04:59 Бюджет надзвичайної ситуації: які зміни запропонує Шмигаль Раді з другої спроби
      Новини України 1292
      сьогодні , 07:22 Уряд додатково роз'яснив для пенсіонерів умови посиленого карантину: деталі
      Новини України 2658
      сьогодні , 07:20 Життя після коронавірусу: як пандемія змінить подорожі
      Новини світу 3577
      сьогодні , 02:29 Пневмонія знищила легені за лічені дні: у Києві помер 30-річний чоловік із підозрою на COVID-19
      Медицина 5953
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 06:40 Чому не можна спалювати листя: наслідки і покарання
      Анна Запотоцька
      сьогодні , 01:30 "Плівки Єрмака": реакція Зеленського і головні факти у справі
      Анна Калюжна
      Залиште відгук