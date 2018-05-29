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Из Украины хотели незаконно вывезти более 7 тысяч тонн кукурузы

86 Читати новину українською
Из Украины хотели незаконно вывезти более 7 тысяч тонн кукурузы
Из Украины хотели незаконно вывезти более 7 тысяч тонн кукурузы / Фото из соцсетей

В зоне деятельности таможни ДФС в Херсонской области, Автономной республики Крым и г. Севастополе пресечена попытка незаконного вывоза товаров с таможенной территории Украины. Речь идет о 7 400 тонн кукурузы.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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Декларант, украинское предприятие, пытался вывезти из Украины товар "Кукуруза 3-го класса объемом в 7 400 тонн. Таможенному органу были предоставлены документы, которые, по оперативной информации Департамента, имеют установленные признаки подделки, содержат недостоверные сведения и данные, полученные незаконным путем,
– говорится в сообщении.

Речь идет о том, что директор этой компании является подставным лицом, кукуруза приобреталась по фиктивным документам, что может свидетельствовать о систематическом уклонении от налогообложения субъектом ВЭД.

По данному факту составлен ряд протоколов о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины (санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с конфискацией этих товаров). Стоимость предмета правонарушения – почти 36 миллионов гривен.

 

Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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