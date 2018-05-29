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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

З України хотіли незаконно вивезти понад 7 тисяч тонн кукурудзи

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З України хотіли незаконно вивезти понад 7 тисяч тонн кукурудзи
З України хотіли незаконно вивезти понад 7 тисяч тонн кукурудзи / Фото із соцмереж

В зоні діяльності митниці ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим та м. Севастополі викрито спробу незаконного вивезення товарів з митної території України. Мова йде про 7 400 тонн кукурудзи.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

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Декларант, українське підприємство, намагався вивезти з України товар "Кукурудза 3-го класу" обсягом у 7 400 тонн. Митному органу були надані документи, які, за оперативною інформацією Департаменту, мають встановлені ознаки підробки, містять недостовірні відомості та дані, одержані незаконним шляхом,
– йдеться у повідомленні.

Мова йде про те, що директор цієї компанії є підставною особою, кукурудза придбавалася за фіктивними документами, що може свідчити про систематичне ухилення від оподаткування суб’єктом ЗЕД.

За даним фактом складено низку протоколів про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України (санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів з конфіскацією цих товарів). Вартість кукурудзи – майже 36 мільйонів гривень.

 

Теги: Новини України Державна фіскальна служба Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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