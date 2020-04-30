Из Украины в Италию доставят полуторагодовалую девочку для трансплантации печени

Спасти жизнь в условиях карантина. В аэропорту Борисполь редкого пассажира – из Украины в Италию должен отправиться самолет.

В Палермо полетит маленькая Софийка. За полтора года жизни на ее долю уже выпало много недетских испытаний. С рождения у девочки неправильно сформированы желчные протоки. Софийка нуждается в немедленной пересадке печени.

"Диагноз у ребенка – билиарная атрезия желчных путей. Установили диагноз, как все детки – заболела гепатитом, а затем после желтухи начало ножки скручивать, а потом не могла сходить в туалет", – рассказывает тетя Софийки Олеся Степанюк.

Операция по трансплантации печени будет стоить 146 тысяч евро. Родственники девочки рассказывают, что жизненно необходимые средства собирали всей Украиной. За помощью обратились и к меценату Андрею Мацоле.

"Сразу было принято решение, что мы поможем. В первую очередь это сумма, которой не хватало до стоимости операции, это оплата медицинского борту. И это сумма, которая необходима семье чтобы эти 4-6 месяцев они могли находиться в Италии. У на есть надежда, что история Софийки будет иметь счастливое продолжение", – сказала пресс- секретарь мецената Андрея Мацолы Екатерина Стефанюк.

Донором для девочки станет ее крестный отец. После четырехмесячной послеоперационной реабилитации Софийка должна вернуться домой.