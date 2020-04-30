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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      З України до Італії доставлять півторарічну дівчинку для трансплантації печінки

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      Врятувати життя за умов карантину. В аеропорту Бориспіль нечасті пасажири – з України до Італії має вирушити літак.

      До Палермо полетить маленька Софійка. За півтори роки життя на неї вже випало чимало недитячих випробувань. З народження у дівчинки неправильно сформовані жовчні протоки. Софійка потребує негайної пересадки печінки.

      "Діагноз у дитини – біліарна атрезія жовчних шляхів. Встановили діагноз, як всі дітки – захворіла на гепатит, а потім після жовтухи почала ніжки скручувати, а потім не могла сходити в туалет", – розповідає тітка Софійки Олеся Степанюк.

      Операція з трансплантації печінки коштуватиме 146 тисяч євро. Родичі дівчинки розповідають, що життєво необхідні кошти збирали всією Україною. По допомогу звернулись і до мецената Андрія Мацоли.

      "Одразу було прийнято рішення, що ми допоможемо. В першу чергу це сума, якої не вистачало до вартості операції, це оплата медичного борту. І це сума, яка необхідна родині аби ці 4-6 місяців вони могли перебувати в Італії. Ми маємо надію, що історія Софійки матиме щасливе продовження", – сказала прессекретарка мецената Андрія Мацоли Катерина Стефанюк.

      Донором для дівчинки стане її хрещений батько. Після чотиримісячної післяопераційної реабілітації Софійка має повернутися додому.

      Теги: Здоров'я
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