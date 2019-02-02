Из-за чего упадет Крымский мост: командующий ВМС Украины назвал причины
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Крымский мост скоро упадет из-за землетрясения и ледоход из Азовского моря, особенно если будут 30-градусные морозы. И добавил, что при строительстве образовалась нестыковка в 2 метра в ширину и 1,5 – в высоту.
Также в выпуске:
В аннексированном Крыму из-за взрывов разрушаются дома местных жителей.
Провайдеры Крыма сотрудничают с временно оккупированными территориями Донбасса.
Вакарчук, Бумбокс и Kazka: какие песни поют в оккупированном Крыму.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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