Из-за чего упадет Крымский мост: командующий ВМС Украины назвал причины

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Крымский мост скоро упадет из-за землетрясения и ледоход из Азовского моря, особенно если будут 30-градусные морозы. И добавил, что при строительстве образовалась нестыковка в 2 метра в ширину и 1,5 – в высоту.

Также в выпуске: В аннексированном Крыму из-за взрывов разрушаются дома местных жителей. Провайдеры Крыма сотрудничают с временно оккупированными территориями Донбасса. Вакарчук, Бумбокс и Kazka: какие песни поют в оккупированном Крыму. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.