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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
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      Из-за чего упадет Крымский мост: командующий ВМС Украины назвал причины

      Крым.Реалии 24 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Крымский мост скоро упадет из-за землетрясения и ледоход из Азовского моря, особенно если будут 30-градусные морозы. И добавил, что при строительстве образовалась нестыковка в 2 метра в ширину и 1,5 – в высоту.

      Также в выпуске:

      В аннексированном Крыму из-за взрывов разрушаются дома местных жителей.

      Провайдеры Крыма сотрудничают с временно оккупированными территориями Донбасса.

      Вакарчук, Бумбокс и Kazka: какие песни поют в оккупированном Крыму.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: Новости России Погода Новости Крыма Взрыв Строительство Крымский мост Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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