Через що впаде Кримський міст: командувач ВМС України назвав причини
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що Кримський міст скоро впаде через землетруси та льодохід з Азовського моря, особливо якщо будуть 30-градусні морози. І додав, що під час будування утворилася нестиковка у 2 метри в ширину та 1,5 – у висоту.
Також у випуску:
В анексованому Криму через вибухи руйнуються будинки місцевих жителів.
Провайдери Криму співпрацюють з тимчасово окупованими територіями Донбасу.
Вакарчук, Бумбокс та Kazka: які пісні співають в окупованому Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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