Через що впаде Кримський міст: командувач ВМС України назвав причини

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що Кримський міст скоро впаде через землетруси та льодохід з Азовського моря, особливо якщо будуть 30-градусні морози. І додав, що під час будування утворилася нестиковка у 2 метри в ширину та 1,5 – у висоту.

Також у випуску: В анексованому Криму через вибухи руйнуються будинки місцевих жителів. Провайдери Криму співпрацюють з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Вакарчук, Бумбокс та Kazka: які пісні співають в окупованому Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.