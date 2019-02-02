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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Через що впаде Кримський міст: командувач ВМС України назвав причини

      Крим.Реалії 672 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що Кримський міст скоро впаде через землетруси та льодохід з Азовського моря, особливо якщо будуть 30-градусні морози. І додав, що під час будування утворилася нестиковка у 2 метри в ширину та 1,5 – у висоту.

      Також у випуску:

      В анексованому Криму через вибухи руйнуються будинки місцевих жителів.

      Провайдери Криму співпрацюють з тимчасово окупованими територіями Донбасу.

      Вакарчук, Бумбокс та Kazka: які пісні співають в окупованому Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини Росії Погода Новини Криму Крим.Реалії Кримський міст Будівництво Вибух
      Джерело: 24 канал
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