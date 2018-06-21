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Из-за ЧМ-2018 в Москве запретили митинги против пенсионной реформы

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Из-за ЧМ-2018 в России запрещают проводить митинги
Из-за ЧМ-2018 в России запрещают проводить митинги / Getty images

Из-за проведения в России Чемпионата мира по футболу мэрия Москвы запретила проведение в городе любых уличных акций, касающихся внесения изменений в пенсионное законодательство РФ.

Мэрия Москвы отказалась согласовывать представителям российской оппозиции уличные акции против изменений пенсионного законодательства.

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Чиновник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников пояснил, что это решение принято из-за проведения ЧМ-2018.

Подавались три сообщения – на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа,
– цитирует "Интерфакс" московского чиновника.

Речь идет об указе Путина о так называемых мерах безопасности в период проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Ранее заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста в России подали оппозиционер Алексей Навальный и представители левых сил.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого планируют поэтапно проводить изменения, может начаться в 2019 году.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Теги: Новости Украины Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Пенсіонери протесты Москва
Источник: 24 Канал
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