09:05
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Из-за COVID-19 в Польше могут продлить президентство Дуды: подробнее

      - Читати новину українською
      Президентство Дуди можуть продовжити до 7 років / Getty images

      В Польше правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в Конституцию. Им предлагают изменить сроки пребывания у власти действующего президента государства Анджея Дуды. Дело в том, что президентские выборы в Польше должны были бы состояться уже 10 мая.

      Втім, через пандемію коронавірусу у світі та поширення COVID-19 у Польщі у проєкті пропонується скасувати вибори у 2020 році й призначити їх через 2 роки. Про це пише Polskie Radio.

      Тим часом Польща поступово почне виходити з карантину 19 квітня

      Відтак, проєкт правки передбачає семирічний термін повноважень президента без можливості переобрання. Водночас, він продовжує термін повноважень Дуди на два роки (до 7 років – 24 канал).

      Таку конституційну поправку депутати обґрунтовують так: "утримання стабільності щодо посади президента в ситуації безпрецедентної загрози правовій та суспільній безпеці громадян Польщі, пов'язаної з епідемією COVID-19".

      Цікаво! Для внесення поправок до Конституції Польщі потрібні дві третини голосів Сейму від більшої частини загального складу. Окрім того, аби внести правки в основний закон Польщі, потрібна згода Сенату. До слова, у ньому опозиція має мінімальну перевагу.

      Яка ситуація з коронавірусом у Польщі? Станом на 16 квітня у Польщі зафіксовані вже 7 582 випадки COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 286 осіб.

      Уряд Польщі 9 квітня оголосив про продовження карантину по всій країні. Відповідно до цього рішення, обмеження щодо роботи церков, торговельних центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування будуть тривати до 19 квітня. Після цього країна-сусідка почне поступовий вихід з карантину.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Анджей Дуда Коронавирус COVID-19 Новости Польши Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:10 Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии
      Новини світу 1586
      сегодня , 07:40 Препараты, которыми лечат коронавирус
      Лікування 5484
      сегодня , 07:54 "Рады, что позаботились о вашей "Мрии": в Польше поблагодарили Украину за рекордную медпомощь
      Новини світу 1902
      сегодня , 04:57 Еще одно массовое заражение коронавирусом на атомном авианосце – на этот раз во Франции
      Новини світу 1459
      сегодня , 05:48 Крысы дурачатся на карантине: Бэнкси создал шедевр из собственной ванной комнаты
      Новини культури 1996
      сегодня , 06:34 Прогноз погоды на 16 апреля: после похолодания и дождей тепло снова окутает Украину
      Новини України 2732
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака
      Гороскоп 2038
      сегодня , 03:11 "Россия не сбавляет темп военной активности": как будет действовать НАТО в условиях пандемии
      Новини світу 1298
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 01:00 Император Трамп, "гречка" и война с губернаторами: чем закончится эпидемия в США
      Іван Яковина
      15 апреля , 22:00 Спецоперация РПЦ "Пасха": что задумали кремлевские агенты в рясах
      Олександр Коваленко