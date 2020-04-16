Через COVID-19 у Польщі можуть продовжити президентство Дуди: детальніше

У Польщі правляча партія "Право і справедливість" внесла до Сейму проєкт змін у Конституцію. Ним пропонують змінити строки перебування при владі чинного президента держави Анджея Дуди. Річ у тім, що президентські вибори у Польщі мали б відбутися уже 10 травня.

Втім, через пандемію коронавірусу у світі та поширення COVID-19 у Польщі у проєкті пропонується скасувати вибори у 2020 році й призначити їх через 2 роки. Про це пише Polskie Radio.

Тим часом Польща поступово почне виходити з карантину 19 квітня

Відтак, проєкт правки передбачає семирічний термін повноважень президента без можливості переобрання. Водночас, він продовжує термін повноважень Дуди на два роки (до 7 років – 24 канал).

Таку конституційну поправку депутати обґрунтовують так: "утримання стабільності щодо посади президента в ситуації безпрецедентної загрози правовій та суспільній безпеці громадян Польщі, пов'язаної з епідемією COVID-19".

Цікаво! Для внесення поправок до Конституції Польщі потрібні дві третини голосів Сейму від більшої частини загального складу. Окрім того, аби внести правки в основний закон Польщі, потрібна згода Сенату. До слова, у ньому опозиція має мінімальну перевагу.

Яка ситуація з коронавірусом у Польщі? Станом на 16 квітня у Польщі зафіксовані вже 7 582 випадки COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 286 осіб.



Уряд Польщі 9 квітня оголосив про продовження карантину по всій країні. Відповідно до цього рішення, обмеження щодо роботи церков, торговельних центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування будуть тривати до 19 квітня. Після цього країна-сусідка почне поступовий вихід з карантину.