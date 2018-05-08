Из-за извержения вулкана на Гавайях эвакуированы около 2 тысяч человек
На острове Гавайи вулкан Килауэа продолжает заливать лавой дома, а местные жители страдают от испарений серы.
Об этом сообщает Associated Press.
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Лава сожгла уже почти полсотни домов, повредила сеть водоснабжения и спровоцировала трещины и дорогах.
На острове перекрыли большинство дорог и закрыли учебные заведения. Почти две тысячи людей были вынуждены поспешно эвакуироваться.
На Гавайях продолжаются подземные толчки, которые провоцируют новые выбросы лавы и токсических газов.
Напомним, что вулкан Килауэа проснулся на прошлой неделе. Его разбудили сотни маленьких землетрясений, которые потрясли остров в последние недели. Это один из самых активных вулканов на Земле.