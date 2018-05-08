Из-за извержения вулкана на Гавайях эвакуированы около 2 тысяч человек

На острове Гавайи вулкан Килауэа продолжает заливать лавой дома, а местные жители страдают от испарений серы.

Об этом сообщает Associated Press.

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Лава сожгла уже почти полсотни домов, повредила сеть водоснабжения и спровоцировала трещины и дорогах.

Incredible video shows ongoing eruptions from Mount Kilauea in Hawaii causing the earth to split, and fountains of lava shoot into the air on a street in Leilani Estates. https://t.co/WA4GQJx14G pic.twitter.com/X3OWDfkXaZ — ABC News (@ABC) 5 травня 2018 р.

На острове перекрыли большинство дорог и закрыли учебные заведения. Почти две тысячи людей были вынуждены поспешно эвакуироваться.

На Гавайях продолжаются подземные толчки, которые провоцируют новые выбросы лавы и токсических газов.

Напомним, что вулкан Килауэа проснулся на прошлой неделе. Его разбудили сотни маленьких землетрясений, которые потрясли остров в последние недели. Это один из самых активных вулканов на Земле.