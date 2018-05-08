Через виверження вулкану на Гаваях евакуйовано близько 2 тисяч людей

На острові Гаваї вулкан Кілауеа продовжує заливати лавою будинки, а місцеві жителі страждають від випарів сірки.

Про це повідомляє Associated Press.

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Лава спалила вже майже півсотні будинків, пошкодила мережу водопостачання і спровокувала тріщини та дорогах.

Incredible video shows ongoing eruptions from Mount Kilauea in Hawaii causing the earth to split, and fountains of lava shoot into the air on a street in Leilani Estates. https://t.co/WA4GQJx14G pic.twitter.com/X3OWDfkXaZ — ABC News (@ABC) 5 травня 2018 р.

На острові перекрили більшість автошляхів та закрили навчальні заклади. Майже дві тисячі людей були змушені поспішно евакуюватись.

У Гаваях продовжуються підземні поштовхи, які провокують нові викиди лави і токсичних газів.

Нагадаємо, що вулкан Кілауеа прокинувся минулого тижня. Його розбудили сотні маленьких землетрусів, які сколихнули острів останніми тижнями. Це один з найактивніших вулканів на Землі.