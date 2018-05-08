Через виверження вулкану на Гаваях евакуйовано близько 2 тисяч людей
На острові Гаваї вулкан Кілауеа продовжує заливати лавою будинки, а місцеві жителі страждають від випарів сірки.
Про це повідомляє Associated Press.
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Лава спалила вже майже півсотні будинків, пошкодила мережу водопостачання і спровокувала тріщини та дорогах.
На острові перекрили більшість автошляхів та закрили навчальні заклади. Майже дві тисячі людей були змушені поспішно евакуюватись.
У Гаваях продовжуються підземні поштовхи, які провокують нові викиди лави і токсичних газів.
Нагадаємо, що вулкан Кілауеа прокинувся минулого тижня. Його розбудили сотні маленьких землетрусів, які сколихнули острів останніми тижнями. Це один з найактивніших вулканів на Землі.
Джерело: 24 Канал
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