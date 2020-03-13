Из-за эпидемии коронавируса президент Литвы Науседа отменил визит в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа решил отложить на неопределенный срок свой визит в Украину. По плану, тот должен был состояться 18 – 20 марта.

Об отмене визита официально заявил прес-секретарь литовского президента Антанас Бубнялис, сообщает Delfi .

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Интересно, что это единственная из запланированных на март поездок Науседа, которую отменили. В конце месяца он должен принять участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе. О возможности такой поездки вскоре будет принято официальное решение.

В той же таки столице Бельгии Гитанас Науседа планировал встретиться с королем Филиппом І. Решение об этом приеме пока также уточняется.