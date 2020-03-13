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      Из-за эпидемии коронавируса президент Литвы Науседа отменил визит в Украину

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      Президент Литвы Гитанас Науседа решил отложить на неопределенный срок свой визит в Украину. По плану, тот должен был состояться 18 – 20 марта.

      Об отмене визита официально заявил прес-секретарь литовского президента Антанас Бубнялис, сообщает Delfi.

      Важно По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

      Интересно, что это единственная из запланированных на март поездок Науседа, которую отменили. В конце месяца он должен принять участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе. О возможности такой поездки вскоре будет принято официальное решение.

      В той же таки столице Бельгии Гитанас Науседа планировал встретиться с королем Филиппом І. Решение об этом приеме пока также уточняется.

      Что известно о коронавирусе в Европе и Украине? Из-за эпидемии коронавируса европейские страны пытаются отказаться от различных публичных мероприятий, спортивных соревнований. Больше всего в Европе болезнь затронула Италию, Францию и Испанию.

      В Украине пока больших проблем из-за коронавируса не возникало. Единственный подтвержденный случай заболевания – у мужчины в Черновцах. Впрочем чтобы уберечься от болезни, правительство ввело карантин на 3 недели – с 12 марта по 3 апреля.

      В Украине зафиксировали еще два случая коронавируса: что известно о больных
      12 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Литва
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