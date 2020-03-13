Через епідемію коронавірусу президент Литви Науседа скасував візит до України

Президент Литви Гітанас Науседа вирішив відкласти на невизначений термін свій візит до України. За планом, той мав відбутися 18 – 20 березня.

Про скасування візиту офіційно заявив прессекретар литовського президента Антанас Бубняліс, повідомляє Delfi.

Важливо По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

Цікаво, що це єдина з запланованих на березень поїздок Науседи, яку наразі скасували. Наприкінці місяця він мав би взяти участь у робочій сесії Європейської Ради у Брюсселі. Щодо можливості такої поїздки невдовзі буде ухвалене офіційне рішення.

У тій же таки столиці Бельгії Гітанас Науседа планував зустрітися з королем Філіпом І. Рішення про цей прийом поки що також уточнюється.

Що відомо про коронавірус у Європі та Україні?Через епідемію коронавірусу європейські країни намагаються відмовитися від різних публічних заходів, спортивних змагань тощо. Найбільше у Європі хвороба зачепила Італію, Францію та Іспанію.



В Україні наразі великих проблем через коронавірус не виникало. Єдиний підтверджений випадок захворювання – у чоловіка в Чернівцях. Втім щоб уберегтися від хвороби, уряд запровадив карантин на 3 тижні – з 12 березня до 3 квітня.