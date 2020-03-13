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      Через епідемію коронавірусу президент Литви Науседа скасував візит до України

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      Науседа скасував раніше запланований візит до України / president.gov.ua

      Президент Литви Гітанас Науседа вирішив відкласти на невизначений термін свій візит до України. За планом, той мав відбутися 18 – 20 березня.

      Про скасування візиту офіційно заявив прессекретар литовського президента Антанас Бубняліс, повідомляє Delfi.

      Важливо По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      Цікаво, що це єдина з запланованих на березень поїздок Науседи, яку наразі скасували. Наприкінці місяця він мав би взяти участь у робочій сесії Європейської Ради у Брюсселі. Щодо можливості такої поїздки невдовзі буде ухвалене офіційне рішення.

      У тій же таки столиці Бельгії Гітанас Науседа планував зустрітися з королем Філіпом І. Рішення про цей прийом поки що також уточнюється.

      Що відомо про коронавірус у Європі та Україні?Через епідемію коронавірусу європейські країни намагаються відмовитися від різних публічних заходів, спортивних змагань тощо. Найбільше у Європі хвороба зачепила Італію, Францію та Іспанію.

      В Україні наразі великих проблем через коронавірус не виникало. Єдиний підтверджений випадок захворювання – у чоловіка в Чернівцях. Втім щоб уберегтися від хвороби, уряд запровадив карантин на 3 тижні – з 12 березня до 3 квітня.

      Коронавірус на Житомирщині: у Радомишлі вводять надзвичайний стан
      12 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Литва
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