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      Из-за карантина B2B Jewelry переходит в онлайн, – Гонта

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      Через карантин B2B Jewelry переходит в онлайн / povin.com.ua

      Дальнейшая стратегия проекта будет представлена в следующий понедельник. В B2B Jewerly рассказали, как карантин отразиться на работе проекта и анонсировали плавный переход в онлайн-режим.

      Об этом говорится в видеообращении руководителя и основателя компании Николая Гонты.

      "Ни я, никто другой не мог предвидеть таких событий в нашей стране и во всем мире. И что мы станем заложниками этой непростой ситуации. Еще в это воскресенье открывались новые магазины, проводились презентации и семинары, а уже сегодня – все отделения законсервированы", – сказал Гонта.

      В то же время, он отметил, что основной вопрос, который интересует участников проекта – дальнейшие действия компания и то, как карантин отразиться на работе проекта.

      "Я верю, что безвыходных ситуаций не бывает, и все вместе мы попытаемся оградить забором участников B2B от внешних факторов, инфляции, падения уровня жизни и создать в обществе маленькое сообщество обеспеченных людей. Мы планируем плавно перенести проект в онлайн-режим, а это означает, что покупки и получение бонусов вы сможете осуществлять, не выходя из дома", – добавил Гонта.

      Дальнейшая стратегия проекта, по словам руководителя компании, будет представлена уже в следующий понедельник.

      Обращение Николая Гонты к участникам проекта B2B Jewelry: смотирите видео

       

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      Теги: Новости Украины
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