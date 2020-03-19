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      Через карантин B2B Jewelry переходить в онлайн, – Гонта

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      Через карантин B2B Jewelry переходить в онлайн / povin.com.ua

      Подальша стратегія проекту буде представлена у наступний понеділок. У B2B Jewerly розповіли, як карантин позначиться на роботі проекту і анонсували плавний перехід в онлайн-режим.

      Про це йдеться у відеозверненні керівника і засновника компанії Миколи Гонти.

      "Ні я, ніхто інший не міг передбачити таких подій у нашій країні та в усьому світі. І що ми станемо заручниками цієї непростої ситуації. Ще в це неділю відкривалися нові магазини, проводились презентації та семінари, а вже сьогодні – всі відділення законсервовані", – сказав Гонта.

      У той же час, він зазначив, що основне питання, яке цікавить учасників проекту – подальші дії компанія і те, як карантин відбитися на роботі проекту.

      "Я вірю, що безвихідних ситуацій не буває, і всі разом ми спробуємо огородити парканом учасників B2B від зовнішніх чинників, інфляції, падіння рівня життя і створити в суспільстві маленьке співтовариство забезпечених людей. Ми плануємо плавно перенести проект в онлайн-режим, а це означає, що покупки та отримання бонусів ви зможете здійснювати, не виходячи з дому", – додав Гонта.

      Подальша стратегія проекту, за словами керівника компанії, буде представлена вже в наступний понеділок.

      Звернення Миколи Гонти до учасників проекту B2B Jewelry: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України
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