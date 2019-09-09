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      Из-за конфликта с местными депутатами мэр Бара объявил голодовку

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      Мэр винницкого городка Бар объявил голодовку. А все потому, что местные депутаты не поддерживают реализацию европейского проекта по созданию производственно-туристического кластера "Яблочный путь". В знак протеста Артур Цицюрский уже несколько суток ночует в палатке, прямо у мэрии и собирает подписи горожан в поддержку проекта.

      На завтрак, обед и ужин у него теплая водичка с ложкой меда и каплями лимона.

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      "Яблочный путь" – это грантовая программа для двух ОТО: Барской и Сивериневской. Задумана, как туристический маршрут, совмещающий производственную, туристическую и оздоровительную составляющую. На проект Евросоюз выделяет 560 тысяч евро.

      При условии, что ОТО предоставят помещение для офиса, не менее 100 квадратных метров, земельные участки для выращивания яблок и других фруктов, будут проводить фестивали, экскурсии и т.д., а также из местных бюджетов общин нужно выделить софинансирование в размере 100 тысяч евро. Деньги и стали причиной раздора мэра и депутатов.

      Получив средства, мы из помещения сделаем "куколку", создадим рассадники и эти средства остаются, если мы этого не делаем, мы полные невежды и грош нам цена,
      – сказал Барский мэр Артур Цицюрский.

      Местные жители и садоводы поддерживают мэра. Ежедневно приходят к нему, чтобы высказать солидарность и поставить подпись за создание проекта.

      Местные жители и садоводы поддерживают мэра

      Как сказал садовник Олег Варкала, эта тема актуальна в первую очередь для Барского района, потому что район славится садоводством.

      Я вижу перспективу этого кластера, как объединение садоводов. Ведь малым хозяйствам в одиночку трудно работать и трудно выходить на рынок, трудно реализовывать свою продукцию,
      – отметил Варкала.

      Вопрос "Яблочного пути" в очередной раз должны были рассматривать на внеочередной сессии, но она не состоялась из-за отсутствия кворума.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Бюджет Евросоюз Деньги Протесты
      Источник: 24 канал
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