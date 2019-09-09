Через конфлікт з місцевими депутатами мер Бару оголосив голодування

Міський голова вінницького містечка Бар оголосив голодування. А все через те, що місцеві депутати не підтримують реалізацію європейського проекту зі створення виробничо-туристичного кластеру "Яблуневий шлях". У знак протесту Артур Цицюрський уже кілька діб ночує у наметі, просто біля мерії та збирає підписи городян на підтримку проекту.

На сніданок, обід і вечерю у нього тепла водичка з ложкою меду та краплями лимону.

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"Яблуневий шлях" – це грантова програма для двох ОТГ: Барської та Сиверинівської. Задумана, як туристичний маршрут, що поєднуватиме виробничу, туристичну та оздоровчу складову. На проєкт Євросоюз виділяє 560 тисяч євро.

За умови, що ОТГ нададуть приміщення для офісу, не менше 100 квадратних метрів, земельні ділянки для вирощування яблук та інших фруктів, здійснюватимуть фестивалі, екскурсії тощо, а також з місцевих бюджетів громад потрібно виділити співфінансування, у розмірі 100 тисяч євро. Гроші й стали причиною розбрату мера та депутатів.

Отримавши кошти, ми з приміщення робимо "лялечку", робимо розсадники та ці кошти залишаються, якщо ми цього не робимо, ми повні невігласи й гріш нам ціна,

– сказав Барський міський голова Артур Цицюрський.

Місцеві жителі та садівники підтримують мера. Щодня приходять до нього, аби показати солідарність та поставити підпис за створення проєкту.



Місцеві жителі та садівники підтримують мера

Як сказав садівник Олег Варкал, ця тема актуальна у першу чергу для Барського району, бо район славиться садівництвом.

Я бачу перспективу цього кластеру, як об'єднання садівників. Адже малим господарствам поодинці важко працювати та важко виходити на ринок, важко реалізовувати свою продукцію,

– наголосив Варкал.

Питання "Яблуневого шляху" вкотре мали розглядати на позачерговій сесії та вона не відбулась через відсутність кворуму.