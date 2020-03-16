У Путина могут быть большие проблемы из-за коронавируса, – эксперт

Из-за пандемии коронавируса антироссийские санкции не смягчат. Хотя Кремль попытается это использовать. Пандемия коронавируса может привести к другим негативным последствиям для России.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Есть международные договоренности относительно режима санкций против России. Если действовать по логике пандемии коронавируса, то так можно снять санкции против Ирана и Северной Кореи. Но в таком случае и Украина будет свободна от своих обязательств. В частности, по Минским соглашениям и ядерному оружию. Почему Украина должна выполнять все, что нам навязывают, и в то же время оставаться полностью бесправными,

– отмечает Сергей Постоловский.

По мнению эксперта, в связи с пандемией коронавируса в России могут возникнуть проблемы на международной арене.

Россия как авторитарная страна умалчивает реальную ситуацию с коронавирусом. Учитывая близостьк ее границам Китая, величину территории , масштабность миграции – внутренней и внешней, коронавирус будет иметь негативные последствия для России. Рано или поздно мир об этом узнает. Поэтому снимать санкции и развивать экономические отношения со страной, которая потенциально может стать наиболее уязвимой к болезни, глупо,

– подчеркивает Постоловский.

Коронавирус Covid-19: главное

Коронавирус впервые обнаружили в Китае в провинции Хубэй. Большинство заболеваний пришлось на январь 2020 года.

Впоследствии коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек.

В остальном мире, кроме Китая, больше всего от коронавируса страдают в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса Covid-19. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях .

. В Украине официально подтверждено пять случаев заболевания. Одна женщина умерла 13 марта.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала