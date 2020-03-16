16:23
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      У Путіна можуть бути великі проблеми через коронавірус, – експерт

      - Читать новость на русском
      Путін приховує масштаби захворювання на коронавірус / gettyimages.com

      Через пандемію коронавірусу антиросійські санкції не пом’якшать. Хоча Кремль спробує це використати. Пандемія коронавірусу може призвести до інших негативних наслідків для Росії.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

      Коронавірус Симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      Є міжнародні домовленості щодо режиму санкцій проти Росії. Якщо діяти за логікою пандемії коронавірусу, то так можна зняти санкції проти Ірану і Північної Кореї. Але в такому випадку і Україна буде вільна від своїх зобов’язань. Зокрема, щодо мінських угод і ядерної зброї. Чому Україна повинна виконувати все, що нам нав’язують, і в той же час залишатися повністю безправними,
      – наголошує Сергій Постоловський.

      На думку експерта, в зв’язку з пандемією коронавірусу в Росії можуть виникнути проблеми на міжнародній арені.

      Росія як авторитарна країна замовчує реальну ситуацію з коронавірусом. Враховуючи близькість до її кордонів Китаю, величину території , масштабність міграції – внутрішньої і зовнішньої, коронавірус матиме негативні наслідки для Росії. Рано чи пізно світ про це дізнається. Тому знімати санкції і розвивати економічні стосунки з країною, яка потенційно може стати найбільш вразливою до хвороби, нерозумно,
      – підкреслює Постоловський.

      Коронавірус Covid-19: головне

      • Коронавірус вперше виявили у Китаї у провінції Хубей. Більшість захворювань припало на січень 2020 року.
      • Згодом коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
      • У решті світу, окрім Китаю, найбільше від коронавірусу страждають у Південній Кореї та Ірані.
      • Наразі не існує вакцини від коронавірусу Covid-19. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
      • В Україні офіційно підтверджено п’ять випадків захворювання. Одна жінка померла 13 березня.

      коронавірус
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Війна на Донбасі Володимир Путін Санкції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
      Ірина Полицька
      сьогодні , 15:23 До віруючих і невіруючих
      Євстратій (Зоря)
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 15:10 Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук