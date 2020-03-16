У Путіна можуть бути великі проблеми через коронавірус, – експерт

Через пандемію коронавірусу антиросійські санкції не пом’якшать. Хоча Кремль спробує це використати. Пандемія коронавірусу може призвести до інших негативних наслідків для Росії.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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Є міжнародні домовленості щодо режиму санкцій проти Росії. Якщо діяти за логікою пандемії коронавірусу, то так можна зняти санкції проти Ірану і Північної Кореї. Але в такому випадку і Україна буде вільна від своїх зобов’язань. Зокрема, щодо мінських угод і ядерної зброї. Чому Україна повинна виконувати все, що нам нав’язують, і в той же час залишатися повністю безправними,

– наголошує Сергій Постоловський.

На думку експерта, в зв’язку з пандемією коронавірусу в Росії можуть виникнути проблеми на міжнародній арені.

Росія як авторитарна країна замовчує реальну ситуацію з коронавірусом. Враховуючи близькість до її кордонів Китаю, величину території , масштабність міграції – внутрішньої і зовнішньої, коронавірус матиме негативні наслідки для Росії. Рано чи пізно світ про це дізнається. Тому знімати санкції і розвивати економічні стосунки з країною, яка потенційно може стати найбільш вразливою до хвороби, нерозумно,

– підкреслює Постоловський.

Коронавірус Covid-19: головне

Коронавірус вперше виявили у Китаї у провінції Хубей. Більшість захворювань припало на січень 2020 року.

Згодом коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей .

. У решті світу, окрім Китаю, найбільше від коронавірусу страждають у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу Covid-19. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях .

. В Україні офіційно підтверджено п’ять випадків захворювання. Одна жінка померла 13 березня.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу