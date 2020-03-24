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      Из-за коронавируса G20 соберется на внеочередную встречу 26 марта, – СМИ

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      Внеочередной саммит "Большой двадцатки" (G20) из-за пандемии коронавируса в мире состоится 26 марта. Онлайн-саммиту будет предшествовать 25 марта виртуальная встреча лидеров государств G20.

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в "чрезвычайном онлайн-саммите лидеров G20" 26 марта, чтобы обсудить способы смягчить влияние коронавируса в глобальную экономику и другие вопросы. Об этом сообщает Livemint.

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      Официальное заявление о проведении саммита, вероятно, появится позже.

      Заметим, что на прошлой неделе Саудовская Аравия, которая на сегодня председательствует в G20, обратилась к странам-участницам с призывом собрать чрезвычайный онлайн-саммит лидеров "Большой двадцатки" для подготовки скоординированных мер реагирования на пандемию Covid-19, гуманитарные и экономические последствия.

      Предполагается, что лидеры G20 предложат скоординировать политику для защиты людей и мировой экономики.

      Заметим, что по состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 382 тысячи 57 случаев заболевания коронавирусом, из которых 102 тысячи 501 человек выздоровел и 16 тысяч 568 человек умерли.

      коронавірус статистика смертність захворюваність
      Статистика о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Саудовская Аравия Индия G20
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