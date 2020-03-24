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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Через коронавірус G20 збереться на позачергову зустріч 26 березня, – ЗМІ

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      G20 збереться на позачергову зустріч 26 березня / Getty Images

      Позачерговий саміт "Великої двадцятки" (G20) через пандемію коронавірусу у світі відбудеться 26 березня. Онлайн-саміту передуватиме 25 березня віртуальна зустріч лідерів держав G20.

      Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді візьме участь у "надзвичайному онлайн-саміті лідерів G20" 26 березня, щоб обговорити способи пом’якшити вплив коронавірусу на глобальну економіку та інші питання. Про це повідомляє Livemint.

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      Офіційна заява щодо проведення саміту, ймовірно, з’явиться пізніше.

      Зауважимо, що минулого тижня Саудівська Аравія, яка на сьогодні головує у G20, звернулася до країн-учасниць з закликом зібрати надзвичайний онлайн-саміт лідерів "Великої двадцятки" задля підготовки скоординованих заходів реагування на пандемію Covid-19, гуманітарні та економічні наслідки.

      Передбачається, що лідери G20 запропонують скоординувати політику для захисту людей та світової економіки.

      Зауважимо, що станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 тисяч 57 випадків захворювання на коронавірус, з яких 102 тисячі 501 людина одужала і 16 тисяч 568 осіб померли.

      коронавірус статистика смертність захворюваність
      Статистика про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Саудівська Аравія Індія Коронавірус Covid-19 G20 Новини політики
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