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      Из-за коронавируса оккупированный Луганск полностью закрывается на карантин

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      Карантин в Луганске из-за коронавируса 2020: что известно
      Боевики закрывают оккупированный Луганск на карантин / lugansk.co.ua

      Луганские боевики намерены закрыть оккупированный ими Луганск на въезд и выезд. Такие карантинные меры планируют ввести с 30 апреля, а закроют в городе почти все, в частности, остановится общественный транспорт.

      В телеграм-канале "Луганский инсайд" даже опубликовали так называемый "указ" главаря боевиков Леонида Пасечника.

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      Вместе с карантином в городе планируют ввести пропускной режим, а людям запретят выходить на улицы. Ограничения затронут всю временно оккупированную часть Луганской области.

      Всех работников аптек и продуктовых магазинов обязали подписать анкеты, по которым им будут выдавать разрешения выходить из дома на работу. Об этом пишет "РБК-Украина".

      Вместе с тем боевики собираются запретить выезд за пределы оккупированной части Луганщины. Они обещают выпускать только владельцев украинских или российских паспортов. В то же время тех, кто будет иметь "паспорт" недореспублики, никуда не выпустят.

      Сроки таких ограничений пока до конца неизвестны. Вероятно, это будут две недели до 13 мая. На это время людей отправят в неоплачиваемый отпуск.

      карантин у Луганську, указ
      "Указ" о введении карантина в Луганске и оккупированной части области / фото из телеграм

      карантин в Луганську, довідка
      Справка на разрешение выходить из дома в Луганске / фото "РБК-Украина"

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Луганска Коронавирус в Украине
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