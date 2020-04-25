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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через коронавірус окупований Луганськ повністю закривається на карантин

      -
      Карантин у Луганську через коронавірус 2020: що відомо
      Бойовики закривають окупований Луганськ на карантин / lugansk.co.ua

      Луганські бойовики мають намір закрити окупований ними Луганськ на в'їзд і виїзд. Такі карантинні заходи планують ввести з 30 квітня, а закриють у місті майже все, зокрема, зупиниться громадський транспорт.

      У телеграм-каналі "Луганський інсайд" навіть опублікували так званий "указ" ватажка бойовиків Леоніда Пасічника.

      До слова В ОРДЛО підтвердили понад 100 випадків зараження коронавірусом

      Разом з карантином у місті планують ввести пропускний режим, а людям заборонять виходити на вулиці. Обмеження зачеплять усю тимчасово окуповану частину Луганської області.

      Усіх працівників аптек і продуктових магазинів зобов'язали підписати анкети, за якими їм видаватимуть дозволи виходити з дому на роботу. Про це пише "РБК-Україна".

      Разом з тим бойовики збираються заборонити виїзд за межі окупованої частини Луганщини. Вони обіцяють випускати лише власників українських або російських паспортів. Водночас тих, хто матиме "паспорт" недореспубліки, нікуди не випустять.

      Терміни таких обмежень поки до кінця невідомі. Імовірно, це будуть два тижні до 13 травня. На цей час людей відправлять у примусову неоплачувану відпустку.

      карантин у Луганську, указ
      "Указ" про введення карантину у Луганську та окупованій частині області / фото з телеграму

      карантин в Луганську, довідка
      Довідка на дозвіл виходити з дому в Луганську / фото "РБК-Україна"

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Новини Луганська Коронавірус в Україні Новини України
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