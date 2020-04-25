Через коронавірус окупований Луганськ повністю закривається на карантин

Луганські бойовики мають намір закрити окупований ними Луганськ на в'їзд і виїзд. Такі карантинні заходи планують ввести з 30 квітня, а закриють у місті майже все, зокрема, зупиниться громадський транспорт.

У телеграм-каналі "Луганський інсайд" навіть опублікували так званий "указ" ватажка бойовиків Леоніда Пасічника.

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Разом з карантином у місті планують ввести пропускний режим, а людям заборонять виходити на вулиці. Обмеження зачеплять усю тимчасово окуповану частину Луганської області.

Усіх працівників аптек і продуктових магазинів зобов'язали підписати анкети, за якими їм видаватимуть дозволи виходити з дому на роботу. Про це пише "РБК-Україна".

Разом з тим бойовики збираються заборонити виїзд за межі окупованої частини Луганщини. Вони обіцяють випускати лише власників українських або російських паспортів. Водночас тих, хто матиме "паспорт" недореспубліки, нікуди не випустять.

Терміни таких обмежень поки до кінця невідомі. Імовірно, це будуть два тижні до 13 травня. На цей час людей відправлять у примусову неоплачувану відпустку.



"Указ" про введення карантину у Луганську та окупованій частині області / фото з телеграму



Довідка на дозвіл виходити з дому в Луганську / фото "РБК-Україна"