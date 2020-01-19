Из-за лавины в Гималаях семь туристов пропали без вести

Вследствие лавины семь туристов пропали без вести в Гималаях. Известно, что среди пропавших есть четыре корейца и трое непальцев.

Об исчезновении сообщили полицейские, в субботу, 18 января, сообщает AFP.

Читайте также: Снегопад в Канаде побил 20-летний рекорд: люди передвигаются на лыжах

Поиски начались в тот же день, а сейчас они усложнились в связи с сильным снегопадом и плохой видимостью. На пешеходные тропы выпало больше двух метров снега.

"Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четверых жителей Южной Кореи и троих жителей Непала", – говорится в СМИ.

Известно, что группа туристов пропала без вести возле лагеря Аннапурна. Он расположен на 3230 метров над уровнем моря. В пятницу, 17 января, там были сильные снегопады и дождь, которые и вызвали лавину.

Что делать, чтобы выжить в снежной ловушке в горахКонкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения.



Из самого первого и самого простого:



• Не стоит поддаваться панике, не теряйте самообладания.

• Логично оцените ситуацию, подумайте, что сейчас может спасти вашу жизнь.

• Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.



Далее – смотрите краткую инструкцию:





Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала