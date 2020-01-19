Из-за лавины в Гималаях семь туристов пропали без вести
Вследствие лавины семь туристов пропали без вести в Гималаях. Известно, что среди пропавших есть четыре корейца и трое непальцев.
Об исчезновении сообщили полицейские, в субботу, 18 января, сообщает AFP.
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Поиски начались в тот же день, а сейчас они усложнились в связи с сильным снегопадом и плохой видимостью. На пешеходные тропы выпало больше двух метров снега.
"Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четверых жителей Южной Кореи и троих жителей Непала", – говорится в СМИ.
Известно, что группа туристов пропала без вести возле лагеря Аннапурна. Он расположен на 3230 метров над уровнем моря. В пятницу, 17 января, там были сильные снегопады и дождь, которые и вызвали лавину.
Что делать, чтобы выжить в снежной ловушке в горахКонкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения.
Из самого первого и самого простого:
• Не стоит поддаваться панике, не теряйте самообладания.
• Логично оцените ситуацию, подумайте, что сейчас может спасти вашу жизнь.
• Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.
Далее – смотрите краткую инструкцию:
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала