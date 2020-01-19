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      Из-за лавины в Гималаях семь туристов пропали без вести

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      Гималаи / AFP

      Вследствие лавины семь туристов пропали без вести в Гималаях. Известно, что среди пропавших есть четыре корейца и трое непальцев.

      Об исчезновении сообщили полицейские, в субботу, 18 января, сообщает AFP.

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      Поиски начались в тот же день, а сейчас они усложнились в связи с сильным снегопадом и плохой видимостью. На пешеходные тропы выпало больше двух метров снега.

      "Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четверых жителей Южной Кореи и троих жителей Непала", – говорится в СМИ.

      Известно, что группа туристов пропала без вести возле лагеря Аннапурна. Он расположен на 3230 метров над уровнем моря. В пятницу, 17 января, там были сильные снегопады и дождь, которые и вызвали лавину.

      Что делать, чтобы выжить в снежной ловушке в горахКонкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения.

      Из самого первого и самого простого:

      • Не стоит поддаваться панике, не теряйте самообладания.
      • Логично оцените ситуацию, подумайте, что сейчас может спасти вашу жизнь.
      • Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.

      Далее – смотрите краткую инструкцию:

      как спастись от снега
      Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Южная Корея Стихийный бедствия
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