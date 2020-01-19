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      Через лавину у Гімалаях сім туристів зникли безвісти

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      Гімалаї / AFP

      Внаслідок лавини сім туристів зникли безвісти в Гімалаях. Відомо, що серед зниклих є чотири корейці та троє непальців.

      Про зникнення повідомили поліцейські у суботу, 18 січня, повідомляє AFP.

      Читайте також: Снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд: люди пересуваються на лижах

      Пошуки розпочались у той же день, а зараз вони ускладнились у зв'язку зі сильним снігопадом і поганою видимістю. На пішохідні стежки випало більше двох метрів снігу.

      "Сильний сніг, холодний вітер та погана видимість заважали пошукам у неділю чотирьох жителів Південної Кореї та трьох жителів Непалу", –  йдеться у ЗМІ.

      Відомо, що група туристів зникла безвісти біля табору Аннапурна. Він розташований на 3230 метрів над рівнем моря. У п’ятницю, 17 січня, там були сильні снігопади і дощ, які і викликали лавину.

      Що робити, аби вижити у сніговій пастці в горахКонкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження. 

      З найпершого та найпростішого:

      • Не варто піддаватися паніці, не втрачайте самовладання.
      • Логічно оцініть ситуацію, подумайте, що наразі може врятувати ваше життя.
      • Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше.

      Далі – дивіться коротку інструкцію:

      як врятуватися від снігу
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихійні лиха Південна Корея
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