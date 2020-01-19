Через лавину у Гімалаях сім туристів зникли безвісти

Внаслідок лавини сім туристів зникли безвісти в Гімалаях. Відомо, що серед зниклих є чотири корейці та троє непальців.

Про зникнення повідомили поліцейські у суботу, 18 січня, повідомляє AFP.

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Пошуки розпочались у той же день, а зараз вони ускладнились у зв'язку зі сильним снігопадом і поганою видимістю. На пішохідні стежки випало більше двох метрів снігу.

"Сильний сніг, холодний вітер та погана видимість заважали пошукам у неділю чотирьох жителів Південної Кореї та трьох жителів Непалу", – йдеться у ЗМІ.

Відомо, що група туристів зникла безвісти біля табору Аннапурна. Він розташований на 3230 метрів над рівнем моря. У п’ятницю, 17 січня, там були сильні снігопади і дощ, які і викликали лавину.

Що робити, аби вижити у сніговій пастці в горахКонкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження.



З найпершого та найпростішого:



• Не варто піддаватися паніці, не втрачайте самовладання.

• Логічно оцініть ситуацію, подумайте, що наразі може врятувати ваше життя.

• Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше.



Далі – дивіться коротку інструкцію:





Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу