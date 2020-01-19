Снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд: люди пересуваються на лижах
Одраз декілька мість у Канаді паралізувала негода. Там 18 січня випала рекордна кількість снігу. Жителі міста Авалон були заблоковані у власних будинках через снігові замети заввишки понад 3 метри.
Як пише CBC News, рекордний рівень снігу зафіксували у Гамбо, Трепассі, Сент-Джонсу, Парадайз та інших містах.
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У містах введено режим надзвичайного стану і посилено працює снігоприбиральна техніка. Подекуди люди не можуть вийти з домівок.
А ті, хто таки вибрався на вулицю, пересуваються на лижах, сноубордах, а дехто взагалі запряг собаку.
І навіть звичайні вулиці стали справжніми гірськолижними спусками.
Дивіться відео: люди у Канаді катаються на сноубордах
Домашні улюбленці найбільше тішились снігопадам.
Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня, десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. Частину східного узбережжя Австралії, яке найбільше постраждало від лісових пожеж, накрили сильні дощі. Востаннє стільки опадів там випадало майже сто років тому.