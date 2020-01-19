Снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд: люди пересуваються на лижах

Одраз декілька мість у Канаді паралізувала негода. Там 18 січня випала рекордна кількість снігу. Жителі міста Авалон були заблоковані у власних будинках через снігові замети заввишки понад 3 метри.

Як пише CBC News, рекордний рівень снігу зафіксували у Гамбо, Трепассі, Сент-Джонсу, Парадайз та інших містах.

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У містах введено режим надзвичайного стану і посилено працює снігоприбиральна техніка. Подекуди люди не можуть вийти з домівок.

Just a bit of snow ️ in Canada pic.twitter.com/KLQubKEwJP — ɹɐǝq ǝɹᴉɐlƆ (@ClaireBearLovez) January 18, 2020

А ті, хто таки вибрався на вулицю, пересуваються на лижах, сноубордах, а дехто взагалі запряг собаку.

I'm never gonna complain about snow ever again. Especially when it snows like this in Canada and it's no big deal to the local residents. https://t.co/HY38kYgtPF — Nicky (@LovelyNicky247) January 19, 2020

І навіть звичайні вулиці стали справжніми гірськолижними спусками.

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Домашні улюбленці найбільше тішились снігопадам.

DC got a dusting of snow, meanwhile in Canada ... https://t.co/VZmLzUJuyl — Joeseph Martínez TDC (@JMartinezDC) January 19, 2020

Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня, десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. Частину східного узбережжя Австралії, яке найбільше постраждало від лісових пожеж, накрили сильні дощі. Востаннє стільки опадів там випадало майже сто років тому.