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      Снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд: люди пересуваються на лижах

      1410 Читать новость на русском
      Снігопад / gr.pinterest.com

      Одраз декілька мість у Канаді паралізувала негода. Там 18 січня випала рекордна кількість снігу. Жителі міста Авалон були заблоковані у власних будинках через снігові замети заввишки понад 3 метри.

      Як пише CBC News, рекордний рівень снігу зафіксували у Гамбо, Трепассі, Сент-Джонсу, Парадайз та інших містах. 

      До теми: У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото

      У містах введено режим надзвичайного стану і посилено працює снігоприбиральна техніка. Подекуди люди не можуть вийти з домівок.

      А ті, хто таки вибрався на вулицю, пересуваються на лижах, сноубордах, а дехто взагалі запряг собаку.

      І навіть звичайні вулиці стали справжніми гірськолижними спусками.

      Дивіться відео: люди у Канаді катаються на сноубордах

      Домашні улюбленці найбільше тішились снігопадам.

      Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня, десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. Частину східного узбережжя Австралії, яке найбільше постраждало від лісових пожеж, накрили сильні дощі. Востаннє стільки опадів там випадало майже сто років тому.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Погода Канада Стихійні лиха
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