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      Снегопад в Канаде побил 20-летний рекорд: люди передвигаются на лыжах

      263 Читати новину українською
      Снегопад / gr.pinterest.com

      Сразу несколько мест в Канаде парализовала непогода. Там 18 января выпало рекордное количество снега. Жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра.

      Как пишет CBC News, рекордный уровень снега зафиксировали в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсе, Парадайз и других городах.

      К теме: В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег: удивительные фото

      В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника. Иногда люди не могут выйти из дома.

      А те, кто таки выбрался на улицу, передвигаются на лыжах, сноубордах, а некоторые вообще запрягают собаку.

      И даже обычные улицы стали настоящими горнолыжными спусками.

      Смотрите видео: люди в Канаде катаются на сноубордах

      Домашние любимцы больше всего радовались снегопадам.

      Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября, десятки из них до сих пор неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. Часть восточного побережья Австралии, которое больше всего пострадало от лесных пожаров, накрыли сильные дожди. Последний раз столько осадков там выпадало почти сто лет назад.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Погода Стихийный бедствия Канада
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