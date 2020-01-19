Снегопад в Канаде побил 20-летний рекорд: люди передвигаются на лыжах

Сразу несколько мест в Канаде парализовала непогода. Там 18 января выпало рекордное количество снега. Жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра.

Как пишет CBC News, рекордный уровень снега зафиксировали в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсе, Парадайз и других городах.

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В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника. Иногда люди не могут выйти из дома.

Just a bit of snow ️ in Canada pic.twitter.com/KLQubKEwJP — ɹɐǝq ǝɹᴉɐlƆ (@ClaireBearLovez) January 18, 2020

А те, кто таки выбрался на улицу, передвигаются на лыжах, сноубордах, а некоторые вообще запрягают собаку.

I'm never gonna complain about snow ever again. Especially when it snows like this in Canada and it's no big deal to the local residents. https://t.co/HY38kYgtPF — Nicky (@LovelyNicky247) January 19, 2020

И даже обычные улицы стали настоящими горнолыжными спусками.

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Домашние любимцы больше всего радовались снегопадам.

DC got a dusting of snow, meanwhile in Canada ... https://t.co/VZmLzUJuyl — Joeseph Martínez TDC (@JMartinezDC) January 19, 2020

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября, десятки из них до сих пор неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. Часть восточного побережья Австралии, которое больше всего пострадало от лесных пожаров, накрыли сильные дожди. Последний раз столько осадков там выпадало почти сто лет назад.