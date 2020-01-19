Снегопад в Канаде побил 20-летний рекорд: люди передвигаются на лыжах
Сразу несколько мест в Канаде парализовала непогода. Там 18 января выпало рекордное количество снега. Жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра.
Как пишет CBC News, рекордный уровень снега зафиксировали в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсе, Парадайз и других городах.
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В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника. Иногда люди не могут выйти из дома.
А те, кто таки выбрался на улицу, передвигаются на лыжах, сноубордах, а некоторые вообще запрягают собаку.
И даже обычные улицы стали настоящими горнолыжными спусками.
Смотрите видео: люди в Канаде катаются на сноубордах
Домашние любимцы больше всего радовались снегопадам.
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября, десятки из них до сих пор неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. Часть восточного побережья Австралии, которое больше всего пострадало от лесных пожаров, накрыли сильные дожди. Последний раз столько осадков там выпадало почти сто лет назад.