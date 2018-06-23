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Из-за "летнего снега" на Закарпатье спасатели эвакуируют высокогорный детский лагерь

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Вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной
Вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной / фото – официальный сайт Геннадия Москаля

Из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу 23 июня в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. На этой территории размещался детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей.

Об этом на своем официальном сайте написал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла,
– говорится в сообщении.

сніг Карпати
В Карпатах выпал снег

Отмечается, что вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

сніг Карпати
На Драгобрате слой снега достиг нескольких сантиметров толщиной

Карпати сніг
Спасатели занимаются эвакуацией высокогорного детского лагеря

Напомним, 23 мая в Карпатах выпал снег. В частности, на горе Иван Поп температурные отметки держатся отметки в 0 градусов.

Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины Новости Закарпатья
Источник: 24 канал
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