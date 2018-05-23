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Из-за массового отравления детей в школах Киберполиция проверит соцсети

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Из-за массового отравления детей в школах Киберполиция проверит соцсети
Из-за массового отравления детей в школах Киберполиция проверит соцсети / Фото из открытых источников

Департамент Киберполиции Украины сейчас проверяет социальные сети и сеть интернет по поводу призывов к использованию газовых баллончиков в школах.

Об этом говорится на сайте "Радио Свобода".

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Как сообщили в пресс-службе киберполиции, они проводят мониторинг сети интернет на выявление любых призывов подобного типа.

В случае выявления таких случаев мы передаем эту информацию в соответствующие службы согласно их компетенции,
– рассказали в пресс-службе.

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. В результате всех детей учебного заведения эвакуировали, зато в больницу попали 35 человек, 6 из которых находятся в палате интенсивной терапии.

А в результате массового отравления из-за распыления неизвестного аэрозоля в школе Николаева по состоянию на утро 22 мая во больнице остаются 29 детей.

Теги: Новости Украины отравление Расследования Полиция Соцсети
Источник: 24 Канал
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