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Через масове отруєння дітей у школах Кіберполіція перевірить соцмережі

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Через масове отруєння дітей у школах Кіберполіція перевірить соцмережі
Через масове отруєння дітей у школах Кіберполіція перевірить соцмережі / Фото з власних джерел

Департамент Кіберполіції України наразі перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет з приводу закликів до використання газових балончиків у школах.

Про це йдеться на сайті "Радіо Свобода".

Як повідомили у прес-службі Кіберполіції, вони проводять моніторинг мережі інтернет на виявлення будь-яких закликів подібного типу.

У разі виявлення таких випадків ми передаємо цю інформацію до відповідних служб згідно з їхньою компетенцією,
– розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали, натомість до лікарні потрапили 35 осіб, 6 із яких перебувають у палаті інтенсивної терапії.

А внаслідок масового отруєння через розпилення невідомого аерозолю у школі Миколаєва станом на ранок 22 травня у лікарні залишаються 29 дітей.

Теги: Новини України отруєння Розслідування Поліція Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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