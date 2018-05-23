Через масове отруєння дітей у школах Кіберполіція перевірить соцмережі

Департамент Кіберполіції України наразі перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет з приводу закликів до використання газових балончиків у школах.

Про це йдеться на сайті "Радіо Свобода".

Як повідомили у прес-службі Кіберполіції, вони проводять моніторинг мережі інтернет на виявлення будь-яких закликів подібного типу.

У разі виявлення таких випадків ми передаємо цю інформацію до відповідних служб згідно з їхньою компетенцією,

– розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали, натомість до лікарні потрапили 35 осіб, 6 із яких перебувають у палаті інтенсивної терапії.

А внаслідок масового отруєння через розпилення невідомого аерозолю у школі Миколаєва станом на ранок 22 травня у лікарні залишаються 29 дітей.