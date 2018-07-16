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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из-за миграции в Украине сокращается население, – Ukrainianpeopleleaks

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Платформа ukrainianpeopleleaks.com
Платформа ukrainianpeopleleaks.com

Недавно в сети появилась платформа ukrainianpeopleleaks.com. Название созвучно с громким WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как говорится в материале, "Ukrainianpeopleleaks" иллюстрирует главное следствие миграции – сокращение населения. Как заявил в прошлом году министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки выезжает около 100 тыс. украинцев. В то же время министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей работников)".

Украинцы с высшим образованием едут в Польшу, Чехию, Словакию и устраиваются на работу на фабрики и поля. 39,2% мигрантов выполняет элементарную работу, 24,7% –  занимаются ремеслом, 16,5% –  в сфере продаж и услуг. И они зарабатывают меньше, чем местные жители.

"Это плохо для страны, так как страна теряет рабочую силу. Если речь идет именно о трудовых мигрантах, люди вернутся скорее всего. Другое дело, что трудовая миграция может перерасти в эмиграцию. Вот муж уехал, хорошо работал и остался там", –  рассказывает в материале старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Ткаченко.

Как сообщалось, по мнению главы правительства, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн. "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы, –  ред.)", –  сказал Гройсман .

Теги: Новости Украины Рынок труда Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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