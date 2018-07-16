12:40
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Через міграцію в Україні скорочується населення, – Ukrainianpeopleleaks

344 Читать новость на русском
Платформа ukrainianpeopleleaks.com
Платформа ukrainianpeopleleaks.com

Нещодавно в мережі з'явилася платформа ukrainianpeopleleaks.com. Назва співзвучна з гучною WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію з анонімних джерел.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як йдеться у матеріалі, "Ukrainianpeopleleaks ілюструє головний наслідок міграції – скорочення населення. Як заявив минулого року міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджає близько 100 тис. українців. У той же час міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що в міграції знаходяться 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (у тому числі дітей заробітчан)".

Українці з вищою освітою їдуть у Польщу, Чехію, Словаччину і влаштовуються на роботу на фабрики і поля. 39,2% мігрантів виконує елементарну роботу, 24,7% – займаються ремеслом, 16,5% – в сфері продажів та послуг. І вони заробляють менше, ніж місцеві жителі.

"Це погано для країни, так як країна втрачає робочу силу. Якщо мова йде саме про трудових мігрантів, люди повернуться швидше за все. Інша справа, що трудова міграція може перерости в еміграцію. Ось чоловік поїхав, добре працював і залишився там", – розповідає в матеріалі старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Ткаченко.

Як повідомлялося, на думку глави уряду, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата в 10 тис. грн. "Вважаю, що середня заробітна плата в країні повинна дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я думаю, що в цьому році ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди будуть повертатися (з-за кордону, – ред.)", – сказав Гройсман.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Ринок праці
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сьогодні, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 526
ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
15 липня, 12:02 ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
9196
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1210
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1656
Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан
15 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пригоди "Малюка Трампа", акція "євробляхарів" та креатив чернівчан
1584
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Побиття Мустафи Найєма: адвокат каже, що нардепу надходять погрози
 2 травня , 23:10
Останнє слово буде за Трампом, – експерт про перемовини з Путіним
 26 червня , 15:40
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук