Через міграцію в Україні скорочується населення, – Ukrainianpeopleleaks

Нещодавно в мережі з'явилася платформа ukrainianpeopleleaks.com. Назва співзвучна з гучною WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію з анонімних джерел.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як йдеться у матеріалі, "Ukrainianpeopleleaks ілюструє головний наслідок міграції – скорочення населення. Як заявив минулого року міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджає близько 100 тис. українців. У той же час міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що в міграції знаходяться 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (у тому числі дітей заробітчан)".

Українці з вищою освітою їдуть у Польщу, Чехію, Словаччину і влаштовуються на роботу на фабрики і поля. 39,2% мігрантів виконує елементарну роботу, 24,7% – займаються ремеслом, 16,5% – в сфері продажів та послуг. І вони заробляють менше, ніж місцеві жителі.

"Це погано для країни, так як країна втрачає робочу силу. Якщо мова йде саме про трудових мігрантів, люди повернуться швидше за все. Інша справа, що трудова міграція може перерости в еміграцію. Ось чоловік поїхав, добре працював і залишився там", – розповідає в матеріалі старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Ткаченко.

Як повідомлялося, на думку глави уряду, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата в 10 тис. грн. "Вважаю, що середня заробітна плата в країні повинна дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я думаю, що в цьому році ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди будуть повертатися (з-за кордону, – ред.)", – сказав Гройсман.