Из-за морозов каналы Амстердама превратились в огромный каток: фото
Из-за сильных морозов, которые на днях накрыли всю Европу, в столице Нидерландов Амстердаме замерзли городские каналы. Местные жители решили не терять возможности и принялись кататься на коньках.
В эту пору в городе каналы замерзли впервые за 6 лет. Подобная ситуация была в 2012 году. В соцсетях жители Амстердама с удовольствием делятся фото.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии