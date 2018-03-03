Через морози канали Амстердама перетворилися на величезну ковзанку: фото
Через люті морози, які днями накрили всю Європу, у столиці Нідерландів Амстердамі замерзли міські канали. Місцеві жителі вирішили не втрачати можливості і взялися кататися на ковзанах.
У цю пору року в місті канали замерзли вперше за 6 років. Подібна ситуація була у 2012 році. У соцмережах жителі Амстердама із задоволенням діляться фото.
Джерело: 24 Канал
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