Из-за нарушения языковых квот киевская радиостанция заплатит рекордный штраф

Киевская радиостанция "Пятница" заплатит рекордный штраф – 327,8 тысяч гривен. Этот штраф насчитал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за нарушение языковых квот в эфире.

Об этом сообщил член совета Сергей Костинский. В частности, радиостанцию наказали за то, что в промежутке с 07:00 утра до 14:00 дня доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо положенных по закону 30%.

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"В общем, штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница", является крупнейшим за все время действия квот", – сказал Костинский.

Также, по его словам, за прошлый год Нацсовет применил санкцию "штраф" к 17 радиостанциям. Общая сумма штрафов составила более 1 миллиона гривен.