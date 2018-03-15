Через порушення мовних квот українська радіостанція заплатить рекордний штраф

Київська радіостанція "Пятница" заплатить рекордний штраф - 327,8 тисяч гривень. Цей штраф нарахувала Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за порушення мовних квот в ефірі.

Про це повідомив член ради Сергій Костинський. Зокрема, радіостанцію покарано за те, що в проміжку з 07:00 ранку до 14:00 дня частка пісень, виконаних державною мовою, становила 29% замість визначених законом 30%.

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"Загалом, штраф за порушення мовних квот на радіо складає 5% від суми ліцензійного збору. Штраф, нарахований радіо "Пятница", є найбільшим за весь час дії квот", – сказав Костинський.

Також, за його словами, за минулий рік Нацрада застосувала санкцію "штраф" до 17 радіостанцій. Загальна сума штрафів становила більш ніж мільйон гривень.