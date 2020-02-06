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      Из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов в Украине, – ГСЧС

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      Из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов / vlasno.info

      Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без света остались 600 населенных пунктов в 13 областях Украины. Осложнения погодных условий привело к срабатыванию системы защиты линий электропередач.

      Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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      В частности, в Одесской области без света остались 137 населенных пунктов, Днепропетровской – 120, Херсонской – 87, Николаевской – 59, Кировоградской – 57, Донецкой – 34, Полтавской – 27, Ивано-Франковской – 26, Запорожской – 19, Черновицкой – 19, Черкасской – 8, Винницкой – 4, Закарпатской – 3.

      К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

      Также в ГСЧС сообщили, что для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега 6 февраля 2020 года с 3:30 будет временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода ГСЧС
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