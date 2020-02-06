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      Через негоду знеструмлено 600 населених пунктів в Україні, – ДСНС

      82 Читать новость на русском
      Через негоду знеструмлено 600 населених пунктів / vlasno.info

      Через сильний вітер та налипання мокрого снігу без світла залишилися 600 населених пунктів у 13 областях України. Ускладнення погодних умов призвело до спрацювання системи захисту ліній електропередач.

      Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

      Читайте також: Прогноз погоди на 6 лютого: сніг падатиме майже на всій території України

      Зокрема, в Одеській області без світла залишились 137 населених пунктів, Дніпропетровській – 120, Херсонській – 87, Миколаївській – 59, Кіровоградській – 57, Донецькій – 34, Полтавській – 27, Івано-Франківській – 26, Запорізькій – 19, Чернівецькій – 19, Черкаській – 8, Вінницькій – 4, Закарпатській – 3.

      До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

      Також у ДСНС повідомили, що для недопущення накопичення транспортних засобів та розчищення доріг від снігу 6 лютого 2020 року з 3:30 буде тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: ДСНС Погода Негода в Україні Новини України
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