Прогноз погоди на 6 лютого: сніг падатиме майже на всій території України

Погода в Україні у четвер, 6 лютого, буде сніжною на майже усій території країни, крім Закарпаття і Криму. Найбільше сніжитиме на Півдні та Сході України.

Вдень Захід і Північ України охопить атмосферний фронт із північного заходу Європи, тому в цих регіонах випадатиме сніжок, пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря нарешті змиє весняний макіяж і стане подібною на себе: вночі очікується 3-8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму до +4+9 градусів,

– наголошує Діденко.

Також вона попереджає про ожеледицю на дорогах. Крім того, варто очікувати на поривчастий, часто сильний, вітер.

У Києві у четвер також буде слизько, вночі до -6-8 градусів, вдень потепліє до нуля. Вночі очікується ясна погода, із зорями, а вдень набіжать хмари і у другій половині дня чи надвечір випадатиме сніг.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 6 лютого:

Ужгород – 0…+2

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – -2…0

Миколаїв – -2…0

Херсон – -2…0

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – -2…0

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -2…0

Харків – -3…-1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на четвер, 6 лютого, від Укргідрометцентру