Прогноз погоди на 6 лютого: сніг падатиме майже на всій території України
Погода в Україні у четвер, 6 лютого, буде сніжною на майже усій території країни, крім Закарпаття і Криму. Найбільше сніжитиме на Півдні та Сході України.
Вдень Захід і Північ України охопить атмосферний фронт із північного заходу Європи, тому в цих регіонах випадатиме сніжок, пише синоптикиня Наталка Діденко.
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Температура повітря нарешті змиє весняний макіяж і стане подібною на себе: вночі очікується 3-8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму до +4+9 градусів,
– наголошує Діденко.
Також вона попереджає про ожеледицю на дорогах. Крім того, варто очікувати на поривчастий, часто сильний, вітер.
У Києві у четвер також буде слизько, вночі до -6-8 градусів, вдень потепліє до нуля. Вночі очікується ясна погода, із зорями, а вдень набіжать хмари і у другій половині дня чи надвечір випадатиме сніг.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 6 лютого:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – -2…0
Миколаїв – -2…0
Херсон – -2…0
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – -2…0
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -2…0
Харків – -3…-1
Київ – -1…+1