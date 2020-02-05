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      Прогноз погоди на 6 лютого: сніг падатиме майже на всій території України

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      Прогноз погоди на 6 лютого / ілюстративне фото

      Погода в Україні у четвер, 6 лютого, буде сніжною на майже усій території країни, крім Закарпаття і Криму. Найбільше сніжитиме на Півдні та Сході України.

      Вдень Захід і Північ України охопить атмосферний фронт із північного заходу Європи, тому в цих регіонах випадатиме сніжок, пише синоптикиня Наталка Діденко.

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      Температура повітря нарешті змиє весняний макіяж і стане подібною на себе: вночі очікується 3-8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму до +4+9 градусів,
      – наголошує Діденко.

      Також вона попереджає про ожеледицю на дорогах. Крім того, варто очікувати на поривчастий, часто сильний, вітер.

      У Києві у четвер також буде слизько, вночі до -6-8 градусів, вдень потепліє до нуля. Вночі очікується ясна погода, із зорями, а вдень набіжать хмари і у другій половині дня чи надвечір випадатиме сніг.

      Прогноз погоди в Україні на четвер, 6 лютого:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – -2…0

      Миколаїв – -2…0

      Херсон – -2…0

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – -2…0

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -2…0

      Харків – -3…-1

      Київ – -1…+1

      прогноз погоди на 6 лютого
      Прогноз погоди на четвер, 6 лютого, від Укргідрометцентру

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
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