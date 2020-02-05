Прогноз погоды на 6 февраля: снег будет идти почти на всей территории Украины
Погода в Украине в четверг, 6 февраля, будет снежной на почти всей территории страны, кроме Закарпатья и Крыма. Больше всего снега выпадет на Юге и Востоке Украины.
Днем Запад и Север Украины охватит атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах будет падать снежок, пишет синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до +4+9 градусов,
– отмечает Диденко.
Также она предупреждает о гололедице на дорогах. Кроме того, стоит ожидать порывистый, часто сильный ветер.
В Киеве в четверг также будет скользко, ночью до -6-8 градусов, днем потеплеет до нуля. Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем набегут облака и во второй половине дня или вечером выпадать снег.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 февраля:
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – -2...0
Николаев – -2...0
Херсон – -2...0
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Суммы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – -2...0
Донецк – -1...+1
Луганск – -2...0
Харьков – -3...-1
Киев – -1...+1