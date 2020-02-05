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      Прогноз погоды на 6 февраля: снег будет идти почти на всей территории Украины

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      Прогноз погоды на 6 февраля / иллюстративное фото

      Погода в Украине в четверг, 6 февраля, будет снежной на почти всей территории страны, кроме Закарпатья и Крыма. Больше всего снега выпадет на Юге и Востоке Украины.

      Днем Запад и Север Украины охватит атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах будет падать снежок, пишет синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до +4+9 градусов,
      – отмечает Диденко.

      Также она предупреждает о гололедице на дорогах. Кроме того, стоит ожидать порывистый, часто сильный ветер.

      В Киеве в четверг также будет скользко, ночью до -6-8 градусов, днем потеплеет до нуля. Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем набегут облака и во второй половине дня или вечером выпадать снег.

      Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 февраля:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -1...+1

      Ровно – -1...+1

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – -2...0

      Николаев – -2...0

      Херсон – -2...0

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Суммы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – -2...0

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -2...0

      Харьков – -3...-1

      Киев – -1...+1

      прогноз погоди на 6 лютого
      Прогноз погоды на четверг, 6 февраля, от Укргидрометцентра

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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