Прогноз погоды на 6 февраля: снег будет идти почти на всей территории Украины

Погода в Украине в четверг, 6 февраля, будет снежной на почти всей территории страны, кроме Закарпатья и Крыма. Больше всего снега выпадет на Юге и Востоке Украины.

Днем Запад и Север Украины охватит атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах будет падать снежок, пишет синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до +4+9 градусов,

– отмечает Диденко.

Также она предупреждает о гололедице на дорогах. Кроме того, стоит ожидать порывистый, часто сильный ветер.

В Киеве в четверг также будет скользко, ночью до -6-8 градусов, днем потеплеет до нуля. Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем набегут облака и во второй половине дня или вечером выпадать снег.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 февраля:

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – -2...0

Николаев – -2...0

Херсон – -2...0

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Суммы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -2...0

Донецк – -1...+1

Луганск – -2...0

Харьков – -3...-1

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на четверг, 6 февраля, от Укргидрометцентра