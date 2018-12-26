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      Из-за непогоды в снежном плену оказался автобус с 30 детьми

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      На Киевщине школьный автобус с 30 детьми застрял в снежных сугробах
      На Киевщине школьный автобус с 30 детьми застрял в снежных сугробах / Пресс-служба ГСЧС

      Утром 26 декабря в Киевской области на трассе Село Майское из-за непогоды в снежных сугробах застрял школьный автобус, в котором находились 30 учеников.

      Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

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      По словам чрезвычайников, инцидент произошел около 7:00.

      "В 07:35 в оперативно-диспетчерскую службу Згуровского района поступило сообщение о том, что на 10-м километре автодороги Село Майское в связи с погодными условиями в снежных сугробах застрял школьный автобус с учениками, количество которых составило 30 человек", – говорят в ГСЧС.

      В то же время в госслужбе добавляют, что на место происшествия был направлен дежурный караул 26-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Згуровка.

      "Автобус с учениками был извлечен из сугроба, после чего школьники направились в школу", – подытожили спасатели.

      Школьный автобус с 30 детьми застрял в снежном сугробе: смотрите видео

      Напомним, по состоянию на утро 26 декабря, по причине сложных погодных условий в Украине без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях.

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине ГСЧС
      Источник: 24 канал
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